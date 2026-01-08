Trump temía que la operación militar en Venezuela acabara siendo un «desastre»

–El presidente Donald Trump reveló en una entrevista a The New York Times que temía que la operación militar para capturar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela corriera la misma suerte que el plan del presidente Jimmy Carter para rescatar a los rehenes de la Embajada estadounidense en Teherán en 1980.

A Trump le preocupaba que su acción contra el país latinoamericano pudiera terminar siendo un «desastre tipo Jimmy Carter, que destruyó toda su Administración». Trump aseveró que, después del fracaso de la operación en Irán, Carter «ciertamente no tuvo ninguna posibilidad» de ganar las elecciones.

Trump comparó la captura de Maduro con operaciones de sus predecesores que no tuvieron el éxito esperado. «No hubo un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, no hubo un desastre en Afganistán como el de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple», sostuvo.

El 24 de abril de 1980 se llevó a cabo una operación autorizada por Jimmy Carter para liberar a los más de 50 rehenes estadounidenses retenidos en la Embajada de EE.UU. en Teherán. Las fuerzas especiales estadounidenses debían aterrizar en el desierto iraní en helicópteros escoltados por aviones y luego desplazarse por tierra hasta la capital para liberar a los rehenes y sacarlos del país en helicópteros.

Sin embargo, la operación fracasó debido a un cúmulo de circunstancias, como fallas técnicas de las aeronaves, tormentas de arena, errores de planificación y una colisión entre un helicóptero y un avión de reabastecimiento, que provocó un incendio y se cobró la vida de ocho militares estadounidenses.

Finalmente, los rehenes no fueron rescatados, y las fuerzas estadounidenses abandonaron todos los helicópteros, los cuerpos de los fallecidos y toda la documentación clasificada relacionada con la operación, y se evacuaron en los aviones. (Información RT).