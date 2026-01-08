Trump: EE.UU. extraerá petróleo venezolano durante años

–El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, aseguró este miércoles que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años, e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— no está «dando todo lo que consideramos necesario».

Las prcisiones las hizo Trump en una entrevista con el periódico The New York Times. Consultado por la cantidad de tiempo que su Gobierno pretende supervisar directamente al país sudamericano, Trump respondió «solo el tiempo lo dirá».

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, el mandatario estadounidense se limitó a decir «diría que mucho más». Trump tampoco se comprometió a dar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

«Reconstruiremos (Venezuela) de una manera muy rentable (…) Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente», agregó. Las declaraciones se produjeron poco después de que funcionarios de su gobierno anunciaran que Washington planea asumir de forma indefinida el control de la venta de petróleo venezolano.

Trump no quiso responder preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora. Solamente apuntó que que «Marco (Rubio, su secretario de Estado) habla con ella todo el tiempo», y agregó: «Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el Gobierno».

Mientras se producía la entrevista, Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el líder estadounidense con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína. Los reporteros del Times fueron invitados a escuchar la conversación, con la condición de que no la grabaran.

Al Despacho Oval hicieron ingreso el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al finalizar la llamada. Según el Times, la llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense y Trump indicó que creía que la «decapitación» del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan. (Información DW).