Venezuela liberará un número importante de presos políticos nacionales y extranjeros, anuncia presidente de la Asamblea

–El pesidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el régimen liberará a un número importante de presos políticos, sin precisar la cantidad.

Este anuncio lo hizo luego que el presidente Donald Trump afirmara que estaba siendo cerrado El Helicoide, sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y principal centro de reclusión y de tortura de los opositores, aunque las autoridades venezolanas no han confirmado esta información.

En declaraciones ofrecidas en inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez, afirmó: «Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento».

Agregó que este hecho debía considerar como un «gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica».

En su declaración, Rodriguez extendió un agradecimiento especial al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su labor de mediación durante la última década. Asimismo, destacó la colaboración del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del Gobierno del Reino de Catar en estos procesos.

No obstante, descartó cualquier tipo de negociación con sectores que calificó como extremistas, señalando que estos grupos representan la negación de la práctica política tradicional.

Rodríguez resaltó que la medida fue posible gracias a la disposición de las diversas instituciones del Estado venezolano, las cuales atendieron el llamado del Ejecutivo para facilitar los beneficios procesales. Aseguró que todos los beneficiarios se amparan bajo los símbolos patrios en un esfuerzo por la reconciliación nacional. (Informción Asamblea venezolana).