Volcán Puracé continúa registrando intensa sismicidad por gran movimiento de lava; se mantiene la alerta Naranja

Del seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informó en boletín extraordinario publicado este jueves que se continúan presentando sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, de tipo Largo Periodo (LP) y pulsos de Tremor (TR). Estos sismos se localizaron bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades inferiores a 1 km, y estuvieron asociados con la dinámica interna de gases volcánicos y su liberación hacia la atmósfera.

Añadió que de estas señales sísmicas, una estuvo vinculada con emisión de ceniza que se dispersó principalmente hacia el noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, alcanzando 500 metros de altura sobre la cima del volcán.

Además, se continuó registrando actividad sísmica de baja magnitud asociada con procesos de fracturamiento de roca. Estos sismos se localizaron principalmente bajo el volcán Piocollo, con profundidades entre 1 y 2 km.

Se mantienen las emisiones de dióxido de azufre (SO2) hacia la atmósfera y las temperaturas altas en la zona del cráter del volcán Puracé relacionadas con la salida de gases desde el interior del volcán. Continúa la desgasificación a través de las grietas en los cráteres de los volcanes Curiquinga y Piocollo sin que se hayan detectado emisiones de ceniza asociadas.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los

parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen.

Figura 1. Registro de la cámara térmica MinaIR, ubicada 2,2 km al norte del volcán Puracé en la que se observa una emisión de ceniza registrada el 8 de enero de 2026 a las 2:11 a. m. (hora local) Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como a sus alrededores. Sugerimos seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : Volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.