Cartografía participativa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía del barrio Egipto

Foto: IDPC

En el marco de la construcción del Plan Especial de Salvaguardia – PES de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía del barrio Egipto, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) invita a la ciudadanía a ser parte de una cartografía participativa que propone mirar esta celebración desde los recorridos, memorias y trayectorias de quienes la hacen posible.

La actividad toma como punto de partida la metáfora del viaje de los Reyes Magos para invitar a las y los asistentes a ubicar su lugar de origen en un mapa colectivo. A través de fotografías y el registro de datos básicos, se identifican las rutas locales, distritales y nacionales que confluyen cada año en la fiesta, dando cuenta de su carácter profundamente comunitario, diverso y en movimiento.

Este ejercicio hace parte del proceso de formulación del PES, un acuerdo social y administrativo que se construye de manera articulada entre la comunidad y las instituciones, y que es un requisito previo para el reconocimiento de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía como Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá. Más que un documento técnico, el PES busca comprender la historia viva de la manifestación, reconocer sus valores culturales y definir, de forma colectiva, las acciones necesarias para su cuidado y proyección a futuro.

Durante 2025, el proceso del PES avanzó en varias etapas: la caracterización participativa de la fiesta; la identificación de riesgos, amenazas, fortalezas y oportunidades; y la construcción de una propuesta de salvaguardia con líneas y acciones concretas para garantizar su continuidad. El resultado del trabajo que se realizará en la edición del 2026 de la Fiesta, hará parte de un documento que se presentará ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

La cartografía participativa es una invitación abierta a aportar desde la experiencia, a reconocer cómo esta fiesta conecta territorios, generaciones y memorias, y a seguir construyendo, entre todas y todos, las bases para la salvaguardia de una celebración que forma parte del corazón cultural del barrio Egipto y de la ciudad.

