Operativos de alto impacto contra el delito ambiental en la ruralidad de Bogotá y en Cundinamarca

Foto: CAR

Más de 70 operativos de alto impacto realizados durante 2025 es el balance entregado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), de las acciones ejecutadas en coordinación con la Fuerza Pública para hacer frente al delito ambiental en los 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la ruralidad de Bogotá, que conforman su jurisdicción.

A través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), y con el apoyo del Grupo de Caballería Mediano # 13 Tequendama del Ejército Nacional, el Grupo de Inteligencia Aérea de la FAC y la Policía Nacional, se adelantaron 73 acciones que permitieron suspender distintas actividades que venían afectando los recursos naturales en varias zonas del territorio.

De los operativos realizados, el 49 % corresponde a actividades que impactaron el recurso suelo, seguidas por las que ocasionaron daños al recurso aire con un 23 %, al recurso agua con un 17% y a la fauna silvestre, con un 4 %.

“Por segundo año consecutivo, la UIGA y la Fuerza Pública demuestran que la unión de esfuerzos produce resultados efectivos, pues recordemos que cada operativo exige una planeación minuciosa, un trabajo de inteligencia que se apoya en tecnología de punta y en conocimiento técnico y jurídico para que se consolide la flagrancia”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros

El funcionario explicó que las regiones de Ubaté y Almeidas y Guatavita son las que encabezan la lista de afectaciones, lo cual exige a la CAR el fortalecimiento de los equipos técnicos y jurídicos en estas zonas del Departamento, para reducir el impacto de la ilegalidad ambiental.

Es importante destacar el papel de la comunidad para el desarrollo de estas acciones, pues gracias a las denuncias y a la información reportada por la ciudadanía en las diferentes regionales de la CAR o a través de los canales de atención se activaron operativos con resultados positivos.