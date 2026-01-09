Petro reacciona a la alianza que propone Mordisco y afirma que ejércitos lationoamericanos deben reunirse para desarmar y acabar a los narcotraficantes

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes al video que publicó en redes el cabecilla de las disidencias de las Far alias Iván Mordisco, en el cual exhortó a sus similares de los demás grupos criminales a unirse para «defender la patria grande», tras el ataque de EE.UU en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

En su cuenta en X, el primer mandatario afirma que la alianza que propone Mordisco «no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión, y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral».

Advierte que esos grupos armados ilegales «dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión» y puntualiza:

«En este momento y a pesar de la turbulencia creada con la invasión, los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie».

Afirma que «el narco debe ser desarmado y reducirlo» y subraya que «América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos se de sus armas y de sus estados».

Además sentencia: «Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados»

El presidente Gustavo Petro concluye la nota afirmando que ha invitado a la actúal presidenta de Venezuela Nelcy Rodríguez «para que áctuemos juntos en este objetivo».

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también se pronunció sobre la reaparición de Mordisco y su exhortación a los cabecillas de los demás grupos criminales y señaló que esta «no es una muestra de fortaleza», sino un “llamado de auxilio” ante la presión sostenida de la Fuerza Pública durante los últimos 12 meses contra sus estructuras narcoterroristas.

“Alias Mordisco ha sido afectado tan críticamente que hoy recurre a pedir protección a otros carteles del narcotráfico para no terminar neutralizado por una acción del Estado”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

Advirtió que, como en el Catatumbo, estas estructuras se unen cuando se trata de proteger el negocio del narcotráfico.

“El narcotráfico los une, pero también los conduce a su propia autodestrucción”, afirmó.

Tras reiterar que por la captura de Mordisco se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, el ministro advirtió que la Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlo para que pague por sus crimenes».

Y añadió que alias Mordisco «pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales y reclutadores de menores, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que más daño le ha hecho a Colombia”.

Igualmente, el ministro reiteró sus cuestionamientos a esta y las demás estructuras criminales, como el Eln y el clan del golfo, afirmando que “dicen luchar por el bien de los colombianos, pero lo único que saben hacer es vivir del narcotráfico. No son capaces de emprender una actividad legal, limpia y honesta que le haga bien a la comunidad”.

Elministro conminó a los cabecillas de esas agrupaciones terroristas a desmovilizarse y a dejar de causar daño al país, advirtiendoles que deben hacerlo «antes de que el Estado los encuentre y los lleve ante la justicia”.