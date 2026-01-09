    • Bogotá

    Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina  y más hoy 8 de enero de 2025

    La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este viernes 9 de enero, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

    La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

    Puntos habilitados para este viernes 9 de enero de 2026:

    Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

    Vacunación para población priorizada

    La Secretaría Distrital de Salud informa que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados, los cuales cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar una aplicación segura.

    Consulte los puntos autorizados por las EAPB (EPS) en el siguiente link: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Home/Ptos_vacuna_fiebre-amarilla.pdf

