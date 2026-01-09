Trump anuncia que atacará por tierra a los cárteles del narcotráfico que «gobiernan México»

–(Foto The White House). El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves que su país va a llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles de la droga, tras los bombardeos marítimos en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

«Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles por tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste ver lo que ha sucedido en ese país, pero los cárteles controlan y están matando a entre 250.000 y 300.000 personas cada año», indicó en una entrevista al presentador de Fox News, Sean Hannity.

«Hemos erradicado 97 % de las drogas que llegan por agua», destacó el mandatario, señalando que EE.UU. ha hecho «un muy buen trabajo».

Horas después de la operación militar estadounidense contra Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el presidente Trump advirtió que México, así como Cuba y Colombia, podrían ser los próximos objetivos de Washington.

Además, declaró su disposición a «hacer algo con México», asegurando que los cárteles están en el poder en el país.

A su vez, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, instó a abogar por «colaboración, coordinación, pero no subordinación». «Tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay entendimiento en temas de seguridad», dijo. (Información RT).