Trump precisa el objetivo final de EE.UU. en Venezuela y revela que María Corina Machado irá a Washington la próxima semana

–(Foto @WhiteHouse). El presidente Donald Trump estableció cuál es el objetivo final de su administración para la gobernanza en Venezuela tras la captura y extracción de Nicolás Maduro para su judicialización en Estados Unidos. «Vamos a estar allí hasta que pongamos al país en orden», precisó el mandatario en entrevista con Fox News, en la cual reiteró que «llevará un tiempo» convocar elecciones.

«Estamos extrayendo miles y miles y miles de millones de dólares en petróleo, y serán cientos de miles de millones, serán billones de dólares, pero vamos a estar allí [en Venezuela] hasta que pongamos al país en orden», expresó Trump.

«Vamos a ver cómo le va al país, pero vamos a estar a cargo del petróleo», enfatizó, agregando que ya tienen programada una reunión en la Casa Blanca con altos ejecutivos de 14 compañías de la industria petrolera. «Van a entrar, van a reconstruir toda la infraestructura petrolera. Van a gastar al menos 100.000 millones de dólares», afirmó.

El presidente de EE.UU. también abordó la cuestión de la convocatoria de elecciones en Venezuela: «Antes de que lo hagamos, va a llevar un tiempo. Tenemos que reconstruir el país». Asimismo, sostuvo que actualmente los venezolanos «no podrían tener elecciones» porque «ni siquiera sabrían cómo celebrar las elecciones».

«El país se ha convertido en tercermundista, y no sabrían cómo celebrar unas elecciones ahora mismo», razonó, añadiendo que primero su administración se ocupará de la reconstrucción de la industria e infraestructura petrolera. «Va a ir genial y traerá mucho dinero, y vamos a partir de allí, vamos a reconstruir el país y, finalmente, tendremos elecciones», puntualizó.

Reunión con Maria Corina Machado en Washington

En la entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump, anunció que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado visitará Washington la próxima semana.

A la preguntó de si tenía previsto reunirse con Machado tras los ataques estadounidenses contra Venezuela que concluyeron con la captura Nicolás Maduro, el president Trump respondió:

«Bueno, tengo entendido que vendrá en algún momento de la próxima semana, y estoy deseando saludarla».

Machado afirmó en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense, hace días, que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

«He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor», dijo Trump cuando le preguntaron sobre ese gesto. (Información RT).