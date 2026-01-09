Trump confirma para la primera semana de febrero reunión con Petro en la Casa Blanca

–El presidente Donald Trump confirmó este viernes en su cuenta oficial de la red Truth Social que se reunirá con su homólogo colombiano Gustavo Petro en la primera semana de febrero próximo. El encuentro que se cumplirá en la Casa Blanca había sido anunciado previamente por el mandatario estadounidense, luego de la conversación telefónica que sostuvo por más de una hora con Petro el miércoles pasado.

En su mensaje, el presidente Trump afirma que espera «con interés» reunirse con con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero», añadiendo que se encuentra seguro de que este encuentro “será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos».

Empero, advierte que «es necesario prohibir la entada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos».

TRADUCCIÓN:

«Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de

febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada

de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. iGracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP».

La confirmación de la reunión se da apenas dos días después del diálogo telefónico que sostuvieron los mandatarios, previo a la movilización por la defensa de la soberanía y la democracia que se realizó en todo el país el pasado 7 de enero.

Sobre la conversación, fue el presidente Trump el primero en informar. Lo hizo a través de su cuenta personal, anunciando, además, un encuentro personal de los dos en la Casa Blanca sin precisar una fecha.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano», precisó el mandatario estadoundense.

Añadió que “se están realizando arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington».

Por su parte, el presidente Gustavo Petro en su discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, ante la movilización ‘Por la soberanía y la democracia’, confirmó que habló por primera vez por teléfono con el mandatario estadounidense, Donald Trump y restableció la comunicación entre los dos gobiernos. «Si no se dialoga hay guerra», advirtió Petro.

Otro de los temas abordados en la conversación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump fue la situación de Venezuela y la necesidad de una alianza de energías limpias. Al respecto Petro explicó que propuso una cooperación basada en la transición hacia energías limpias, y no en petróleo, carbón o gas, al señalar que “el 75 % de la crisis climática es causada por estos combustibles”.

El mandatario colombiano destacó que una de las principales lecciones tras la comunicación con el presidente Donald Trump es que el diálogo directo siempre es fundamental.