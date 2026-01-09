Inicia abono del subsidio de transporte escolar, ciclo 5, modalidad DaviPlata

Foto: Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) informa que ya se encuentra disponible el quinto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar paralas y los 10.872 estudiantes de beneficiarios de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa que reciben este apoyo a través de DaviPlata.

Los beneficiarios tienen 30 días calendario, desde el 6 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026, para retirar el abono correspondiente al quinto ciclo. Para este pago en modalidad DaviPlata la Secretaría de Educación del Distrito (SED) destinó recursos por $4.029 millones.

Es de señalar que, esta modalidad, beneficia a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales; estudiantes con discapacidad, sin importar la edad, y familias focalizadas según criterios establecidos en el manual operativo vigente del programa de Movilidad Escolar.

Pasos para retirar el subsidio

– Recibir notificación: Los responsables recibirán un mensaje de texto (SMS) al número celular registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT)

– Acceder a DaviPlata: Abrir la aplicación móvil o ingresar a www.daviplata.com.

– Autenticarse: Ingresar con el documento de identidad y clave personal.

– Verificar saldo: El monto del subsidio aparecerá en el saldo disponible.

– Retirar dinero: En cajeros automáticos Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados.

– Conservar comprobante: Guardar el recibo de la transacción.

Actualización de datos

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) reitera la importancia de mantener actualizados los datos del estudiante y su acudiente en el sistema de matrícula (SIMAT), especialmente:

– Número de celular del acudiente

– Tipo de documento del acudiente

– Documento de identidad del acudiente actualizado

– Dirección de residencia actual

– Nombres y apellidos completos del acudiente

La actualización de datos será requisito indispensable para evaluar la continuidad en el beneficio o su asignación conforme a la capacidad de atención del Programa de Movilidad Escolar. En este sentido, para actualizarlos, deben dirigirse al colegio donde está matriculado el estudiante, solicitar la actualización en la secretaría académica, presentar documentos de identidad del estudiante y acudiente y verificar que los cambios queden registrados en el sistema.

Recomendaciones importantes:

? Verificar regularmente el estado de los datos en SIMAT

? Retirar el subsidio dentro de las fechas establecidas

? Conservar todos los comprobantes de transacciones

? Consultar únicamente canales oficiales de la SED

Para resolver dudas sobre el subsidio de transporte escolar, las familias pueden contactar a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de:

Página web: educacionbogota.edu.co

Correo electrónico: contactenos@educacionbogota.edu.co

Línea telefónica: +57 (601) 324-1000

Redes sociales: @educacionbogota

Con esta quinta dispersión de pagos, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) reafirma su compromiso de eliminar las barreras económicas que impiden el acceso y permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo oficial.