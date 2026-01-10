Pavorosa masacre en EE.UU; un sujeto mató a siete integrantes de su familia, entre ellos una niña de 7 años, en un recorrido que hizo por sus casas

–(Foto del asesino- cárcel del condado de Clay en West Point). Un hombre de 24 años fue detenido tras una serie de tiroteos en zonas rurales del condado de Clay, Misisipi, que dejó seis muertos, entre ellos una niña de 7 años y un pastor, informaron este sábado las autoridades locales. El suceso se convirtió en el peor episodio de violencia armada en el estado en casi una década.

El sospechoso, identificado como Daricka Moore, presuntamente mató primero a tres familiares —su padre, Glenn Moore, de 67 años; su tío, Willie Guines, de 55; y su hermano, Quinten Moore, de 33— en una vivienda de Cedarbluff, cerca de West Point, el viernes poco antes de las 19:00, según el alguacil del condado, Eddie Scott.

Tras los primeros asesinatos, Moore habría robado la camioneta de su hermano y conducido hasta una casa en Blake Road, donde, armado, intentó agredir sexualmente a una persona, indicaron los investigadores. En ese domicilio murió de un disparo una niña de 7 años. El sospechoso también apuntó con el arma a otro menor de menos de 7 años, pero no llegó a disparar. Un tercer niño y un adulto se encontraban en el interior de la vivienda y resultaron ilesos.

El recorrido continuó en Siloam-Griffith Road, donde Moore habría asesinado a dos hermanos, Barry y Samuel Bradley, uno de ellos pastor de una iglesia local. La camioneta robada fue hallada más tarde oculta detrás de una casa en la misma zona.

Scott explicó que los investigadores trabajaban en cuatro escenas del crimen y describió el caso como uno de los más difíciles de sus casi 30 años en el cargo. «Esto ha sacudido profundamente a nuestra comunidad», dijo en una rueda de prensa, al tiempo que señaló que, pese a la magnitud de la tragedia, el ataque pudo haber dejado más víctimas.

Moore fue localizado y arrestado alrededor de las 03:00 del sábado, cerca de Pine Grove Road, sin ofrecer resistencia. Actualmente enfrenta cargos de homicidio en primer grado, que podrían elevarse a asesinato capital y ampliarse con nuevos cargos. (Información RT).