    • Internacional

    Venezuela desmiente la alerta de seguridad para su territorio emitida por EE.UU: «Relatos inexistentes»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La alerta y recomendación del Gobierno estadounidense a sus connacionales de abandonar el territorio venezolano está basada en «relatos inexistentes» que buscan mostrar un riesgo que no corresponde con la realidad, afirmó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela este sábado.

    «La alerta de seguridad relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe», reza el comunicado de la Cancillería.

    En este sentido, se señaló que el país «se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad». «Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano», concluyó el mensaje.

    Esta jornada, el Departamento de Estado instó a los estadounidenses en Venezuela a que abandonen el país de inmediato debido a preocupaciones por su seguridad.

    «La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato», reza el comunicado.

    Además, el Gobierno exhortó a los estadounidenses a «tomar precauciones y estar atentos a su entorno». «Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como ‘colectivos’, que instalan retenes y registran vehículos en busca de indicios de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. Manténganse vigilantes y extremen la precaución al viajar por carretera», continua el mensaje, señalando también que Venezuela tiene el nivel más alto de riesgo en el Aviso de Viaje. (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte