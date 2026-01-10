Venezuela desmiente la alerta de seguridad para su territorio emitida por EE.UU: «Relatos inexistentes»

–La alerta y recomendación del Gobierno estadounidense a sus connacionales de abandonar el territorio venezolano está basada en «relatos inexistentes» que buscan mostrar un riesgo que no corresponde con la realidad, afirmó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela este sábado.

«La alerta de seguridad relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe», reza el comunicado de la Cancillería.

Se realizó la Marcha Antiimperialista bajo el lema ???. Colectivos sociales manifestaron su rechazo a la intervención de EE.UU. ??? en Venezuela y a la detención del presidente Nicolás Maduro ?#FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez-Díaz(@perezdiazmx) pic.twitter.com/it1k4EdYHl — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 11, 2026

En este sentido, se señaló que el país «se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad». «Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano», concluyó el mensaje.

#Comunicado ? El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes… pic.twitter.com/R80L3NWOWZ — Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026

Esta jornada, el Departamento de Estado instó a los estadounidenses en Venezuela a que abandonen el país de inmediato debido a preocupaciones por su seguridad.

«La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato», reza el comunicado.

Además, el Gobierno exhortó a los estadounidenses a «tomar precauciones y estar atentos a su entorno». «Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como ‘colectivos’, que instalan retenes y registran vehículos en busca de indicios de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. Manténganse vigilantes y extremen la precaución al viajar por carretera», continua el mensaje, señalando también que Venezuela tiene el nivel más alto de riesgo en el Aviso de Viaje. (Información RT).