Se eleva a 22 cifra de presos políticos excarcelados en Venezuela
—-(Imagen: el Helicoide, la carcel de opositores). La principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria, confirmó que este sábado que se elevó a 22 la cifra de presos políticos liberados de un total de 1.200 que fueron encarcelados por el régimen de Nicolas Maduro, añadiendo que siguen atentos a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los apresados injustificadamente, solo por ser opositores al gobierno.
Además, Unidad Venezuela señaló que tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares.
Según este movimiento opositor, los liberados hasta ahora son los siguientes:
1. Andrés Martínez Adasme (español)
2. José Maria Basoa (español)
3. Miguel Moreno Dapena (español)
4. Ernesto Gorbe Cardona (español)
5. Rocio San Miguel Sosa
6. Enrique Màrquez
7. Biaggio Pillieri
8. Alejandro Rebolledo
9. Larry Osorio
10. Arelis Balza
11. Alfredo Alvarado
12. Franklin Alvarado
13. Marcos Bozo
14. Virgilio Laverde
15. Wilfredo Araujo
16. Didelis Corredor
17. Antonio Gerardo Buzzeta Pacheco
18. Luis Rojas
19. Díógenes Angulo
20. Edgar Guzmán
21. Luis Fernando Junior Sánchez Flores
22. Yanny González
Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a la espera de noticias.
Venezuela anunció el pasado jueves la liberación de un «número importante» de detenidos, incluidos extranjeros.
Entre los primeros excarcelados estaban el excandidato presidencial Enrique Márquez, que quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid. La ONG Foro Penal informó la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico Virgilio Valverde y Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió que cualquier anuncio futuro sobre excarcelaciones «se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas».
Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados. (Información DW).