EE.UU. urge a sus connacionales «abandonar inmediatamente» Venezuela; milicias armadas buscan a estadounidenses

–(Imagen ilustrativa). El Departamento de Estado de EE.UU urgió este sábado en un comunicado a sus connacionales abandonar de inmeditado el territorio venezolano, advirtiendo que la situación de seguridad en el país suramericano sigue siendo «cambiante». Concretamente alertó que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de «apoyo a EE.UU.». Por supuesto también reiteró el llamado a sus ciudadanos a que no viajen a la nación suramericana.

«La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato», precisa el comunicado.

Además, el Gobierno insta a los estadounidenses a «tomar precauciones y estar atentos a su entorno» y puntualiza:

«Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como ‘colectivos’, que instalan retenes y registran vehículos en busca de indicios de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. Manténganse vigilantes y extremen la precaución al viajar por carretera».

Advierte también que Venezuela tiene el nivel más alto de riesgo en el Aviso de Viaje.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado también actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir «precaución» a los ciudadanos que están en el país suramericano.

«Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos», indica el aviso, una semana después de la captura y extracción del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El Gobierno de EE.UU. mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela para sus ciudadanos y les advierte de que afrontan «riesgos graves» como detención ilegal, tortura en custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y malas infraestructuras sanitarias.

Recuerda que el Departamento de Estado de EE.UU. retiró en marzo de 2019 a todo su personal diplomático de la embajada estadounidense en Caracas y tanto sus operaciones como sus servicios consulares, incluidos de emergencia, siguen suspendidos, aunque su sitio web permanece activo. (Información DW y RT).