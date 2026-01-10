Tarifas de peajes a cargo de la ANI suben a partir del 16 de enero de 2026

–La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informó este sábado que en cumplimiento de la normatividad vigente, las tarifas de los peajes a su cargo serán se reajustarán a partir del 16 de enero de 2026, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual, de acuerdo con el DANE, equivale a un 5,10 por ciento.

Indicó que adicionalmente un grupo de 15 peajes aplicará, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050.

En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje.

#Atención?Tarifas de peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026??. Nuestro vicepresidente @robeuparelabrid entrega más detalles ?? pic.twitter.com/xod9PE7EKy — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) January 10, 2026



Los peajes a los que aplica esta medida son los siguientes:

– El Placer – Rumichaca Pasto (Nariño)

– Cisneros – VINUS (Medellín- Valle de Aburrá Antioquia)

– Aburra – Autopistas Mar 1 (Medellín – Santa Fe de Antioquia)

– Machetá – Transversal del Sisga (Cundinamarca)

– El Carmen – Puerta de Hierro – Cruz del Viso (Bolívar)

– La Pintada – Pacifico 2 (Medellín – La Pintada)

– Fusca – Accesos Norte (Bogotá – Tunja)

– Andes – Accesos Norte (Bogotá – Tunja)

– Unisabana – Accesos Norte (Bogotá – Tunja)

– Supía – Pacifico 3 (Antioquia – Eje Cafetero)

– Puerto Berrío – Autopista Rio Magdalena (Antioquia)

– Boquerón I – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo)

– Boquerón II – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo)

– Naranjal – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo)

– Pipiral – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo)

Así mismo, existen 2 peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:

-Amagá Pacifico 1 (Antioquia)

Laberinto – Santana Mocoa Neiva (Vía Hobo – Gigante, Huila)

Para el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, con el fin de mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2% adicional al IPC, que son: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

Conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual se hizo efectivo antes del 16 de enero de cada año. Ellos son:

– Copacabana – Desarrollo Vial del Oriente de Medellín

– Las Palmas

– Circasia

– Armenia – Pereira – Manizales (APM)

– Corozal

– Pavas

– San Bernardo

– Santágueda

– Tarapacá I

– Tarapacá II

– Turbaco – IP Autopistas del Caribe

– Bayunca

– Galapa

– Gambote

– Pasacaballos

– Sabanagrande

– El Roble – Briceño – Tunja

– Albarracín – Sogamoso (BTS)

– Tuta

La Agencia Nacional de Infraestructura destaca que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados.