Comunidades étnicas de Nariño erradican cultivos de hoja de coca a cambio de predios entregados por la Agencia Nacional de Tierras

–El Gobierno nacional anunció que con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), logró que 13 consejos comunitarios afro de las zonas más apartadas de Tumaco (Nariño) recibieran 592 hectáreas, a cambio de asumir el compromiso de erradicar los cultivos de hoja de coca y avanzar en el desarrollo de proyectos productivos lícitos que permitan sembrar paz en sus territorios.

Las 592 hectáreas están en los predios El Cabrero y El Darién, adquiridos por la ANT y ubicados en corredores rurales de Tumaco históricamente disputados por el narcotráfico. Permanecieron durante años sin un propietario claramente definido, situación que facilitó el uso ilegal del suelo y la persistencia de la violencia en el territorio.

En ese sentido, el director de la ANT, Felipe Harman, destacó que las comunidades favorecidas llevaban más de 20 años reclamando la titulación y ampliación de sus territorios, pero por la presencia de los cultivos de hoja de coca en la zona la institucionalidad nunca intervino.

“La institucionalidad no erradicó los cultivos de coca ni entregó predios para que las comunidades pudieran sustituir y sembrar alimentos en tierra propia», agregó Harman, quien resaltó el apoyo en el proceso del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

En el marco de los acuerdos establecidos con el Gobierno, las comunidades afrocolombianas asumen un compromiso jurídico y social de destinar las tierras entregadas exclusivamente a actividades productivas lícitas, garantizando su uso sostenible y la permanencia en el territorio como propietarios legales.

Al respecto, James Toro, representante legal del Consejo Comunitario Aguas Lindas de La Chorrera, manifestó que con este proceso el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la paz.

“Esta es una de las mejores noticias con las que recibimos el 2026. Este Gobierno, con el apoyo del gobernador de Nariño, demuestra su compromiso con la paz y el desarrollo de las comunidades afro. Vivimos un avance significativo y una transición histórica de lo ilícito a lo legal. Para nosotros el verdadero desarrollo es seguir preservando nuestra cultura y nuestra identidad étnica, que son nuestra forma de vida», aseveró.

Entre tanto, Yefferson Segura, representante del Consejo Comunitario Local Los Amigos de Espriella, dijo que el compromiso es erradicar voluntariamente para recibir los títulos legales de las tierras.

“Hoy arrancamos la coca y apostamos por producir alimentos para nuestras familias y contribuir a la soberanía alimentaria de Colombia», subrayó.

Las 592 hectáreas entregadas en Tumaco se suman a más de 1,8 millones de hectáreas tituladas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro a comunidades campesinas y étnicas, una estrategia integral que articula el acceso a la tierra con la lucha contra las drogas y la sustitución de economías ilegales.