Pico y placa regional rige este lunes para ingresar a Bogotá

–Este lunes festivo 12 de enero de 2026 se aplica la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la capital de la República los vehículos particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., lo podrán hacer los carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

El pico y placa regional se aplicará en los nueve corredores y vías de Bogotá:

-Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

-Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

-Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

-Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

-Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

-Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

-Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

-Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

-Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.