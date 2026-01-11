Cuba defenderá la patria hasta la última gota de sangre, notifica Diaz-Canel a EE.UU

–En respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump, el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó este domingo que su país «es agredido por EE.UU. hace 66 años» y advirtió que está dispuesto a «defender a la Patria hasta la última gota de sangre».

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre», manifestó el mandatario.

En las dos publicaciones anteriores en su cuenta de X, el presidente cubano indicó que «no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas». «Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político», precisó.

«Quienes culpan la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora», enfatizó.

Previamente, el mandatario estadounidense escribió en sus redes sociales: «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando: «Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!»

«Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos», proclamó.

En respuesta a las amenazas de Trump, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró: «A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados».

Rodríguez Parrilla explicó que su país «tiene absoluto derecho» a importar combustible desde los mercados «dispuestos a exportarlo», además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales «sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.» «El derecho y la justicia están de parte de Cuba», recordó.

Al mismo tiempo, el canciller acusó a Washington de comportarse como un «hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero». (Información RT).