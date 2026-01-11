Presidenta de México:»Con EE.UU nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos; la independencia no se negocia»

–La soberanía y la independencia de México no se negocia, manifestó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró previamente que ha llegado el momento de atacar por tierra a los cárteles de ese país.

«Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos. Pero hay algo que no se negocia y es la soberanía, esa es la independencia de la Patria», afirmó durante un mitin en el estado de Michoacán. «Hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados», continuó.

En ese contexto, la mandataria aseguró que «ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a EE.UU. por el trabajo que se ha estado haciendo». Asimismo, señaló que Washington también tiene que trabajar «para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción».

«Pero que quede claro siempre, y así va a actuar su presidenta, eso no tengan la menor duda: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia», concluyó.

El jueves, Trump afirmó que su país va a llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles de la droga, tras los ataques marítimos en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe.

«Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles por tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste ver lo que ha sucedido en ese país, pero los cárteles controlan y están matando a entre 250.000 y 300.000 personas cada año», indicó en una entrevista al presentador de Fox News, Sean Hannity. «Hemos erradicado 97 % de las drogas que llegan por agua», continuó, señalando que EE.UU. ha hecho «un muy buen trabajo».

Horas después de la operación militar estadounidense contra Venezuela, que terminó con el secuestro de su líder, Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca advirtió que México, así como Cuba y Colombia, podrían ser los próximos objetivos de Washington. Además, declaró su disposición a «hacer algo con México», asegurando, sin presentar ningún tipo de pruebas, que los cárteles están en el poder en el país. (Información RT).