El mensaje de Maduro desde la prisión: «Estamos bien, somos unos luchadores»

–Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, compartió este domingo el mensaje que envió su padre al pueblo de Venezuela desde la cárcel de Nueva York donde se encuentra recluido tras ser capturado por EE.UU.

«Los abogados nos han dicho que está fuerte, que no estemos tristes. Dijo: ‘Que no estén tristes, que nosotros estamos bien’. ‘Somos unos luchadores'», indicó Maduro Guerra.

El parlamentario se refirió a su padre como «un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía». «Tuvieron que usar una fuerza desproporcionada. Pero no lo vencieron, no lo vencieron. Él está fuerte», aseguró.

«Y nosotros tenemos que estar fuertes. Porque no estamos quebrados. Estamos enteros. Estamos sólidos», afirmó Maduro Guerra. «Que viva Nicolás y que viva Cilia», concluyó.

???MADURO ENVÍA UN MENSAJE DESDE LA PRISIÓN https://t.co/EDCcXAPtyq El mensaje fue transmitido a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, a través de los abogados del presidente venezolano. pic.twitter.com/RsgLprU9NL — RT en Español (@ActualidadRT) January 11, 2026

El mensaje del mandatario llega una semana después del ataque aéreo estadounidense a Venezuela con el pretexto de luchar contra el narcoterrorismo, y que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El bombardeo causó también la muerte de al menos 100 personas y cuantiosos daños materiales, aún sin una evaluación definitiva.

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Maduro se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU., en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde fue acusado de narcoterrorismo.

El régimen chavista calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

Ante esta situación, y por disposición del Tribunal Supremo de Justicia, la hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue juramentada el 5 de enero como presidenta encargada de la nación. Rodríguez explicó que la respuesta del Gobierno ante la «agresión desigual e ilegítima» de EE.UU. será «en el ámbito de la diplomacia», agregando que tanto Caracas como Washington «están explorando canales» para reabrir las embajadas respectivas de ambos países.

Mientras tanto, Donald Trump aseguró que si se suman las reservas de crudo de Venezuela a las de su país, tendrían más de la mitad del petróleo del planeta. «Si sumamos Venezuela y Estados Unidos, tenemos 55 % del petróleo del mundo», dijo. (Información RT).