Cortes de luz este martes 13 de enero de 2026 en Bogotá, Soacha y Cota
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 13 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Cota, Cundinamarca.
Localidad de Suba
Barrio Altos de Chozica. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Soacha, Cundinamarca (Comuna 1)
Municipio de Soacha. Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 17 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Cota, en Cundinamarca
Municipio de Cota. Vereda Siberia – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.