Cortes de luz este martes 13 de enero de 2026 en Bogotá, Soacha y Cota

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 13 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Cota, Cundinamarca.

Localidad de Suba

Barrio Altos de Chozica. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha, Cundinamarca (Comuna 1)

Municipio de Soacha. Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 17 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cota, en Cundinamarca

Municipio de Cota. Vereda Siberia – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.