Gobierno invertirá $6,3 billones en el montaje del Escudo Nacional Antidrones

–La más ambiciosa y audaz estrategia de defensa del espacio aéreo de la nación para proteger a la población civil y a miembros de la Fuerza Pública del uso de drones por parte de grupos armados al margen de la ley, ejecutará el Gobierno Nacional con una inversión supera los $6,3 billones, de los cuales $1 billón por orden presidencial se destinará a la primera fase, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Se trata de un esfuerzo interinstitucional que cuenta con un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que también hará parte del Grupo de Drones y Antidrones recientemente creado.

“El proyecto se desarrolla sobre tres líneas estratégicas: Legislación y Doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Su objetivo es claro: garantizar el control del espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas. Las propuestas que se presenten serán evaluadas por equipos técnicos, jurídicos y económicos, bajo estrictos criterios de transparencia y rigor institucional», explicó el ministro Sánchez en su cuenta de X, al invitar a las empresas y países interesados a una reunión explicativa en la sede de su cartera, el próximo 16 de enero a las 9 a.m.

“Por instrucción del señor presidente damos inicio al Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia sin precedentes para proteger el espacio aéreo y salvaguardar vidas en un contexto donde los drones han cambiado el campo de batalla. Este proceso se desarrollará con total transparencia, mediante contratación directa exclusivamente con empresas respaldadas por sus respectivos gobiernos, garantizando el más alto rigor técnico, jurídico y económico. Apostamos decididamente por la transferencia de tecnología y el desarrollo de conocimiento que nos permita avanzar hacia una verdadera autonomía estratégica», dijo el jefe de la cartera de Defensa en la presentación de la iniciativa.

De acuerdo con el ministro Sánchez, el proyecto licitatorio tendrá el acompañamiento del Grupo de Transparencia del ministerio de Defensa Nacional y de una empresa especializada en contratación estatal, y estará basado en varios criterios básicos, así:

1- El contrato será del Gobierno a la compañía, pero con el acompañamiento del país o del Estado al cual pertenece la compañía fabricante.

2- Contratación directa.

3- La negociación será únicamente con los fabricantes o los representantes legales directos de cada una de las compañías, con el acompañamiento de las embajadas de los países a los cuales pertenecen dichas compañías.

4- No se recibirán ofertas de empresas integradoras o comercializadoras.

5- El diálogo entre las diferentes ofertas será directamente con el equipo de Drones y Antidrones.

6- Se debe garantizar la actualización del software ofertado.

7- Se debe garantizar el entrenamiento y la capacitación de instructores tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos.

8- Debe incluir la transferencia de tecnología.

9- Las pruebas se realizarán en el ambiente operacional colombiano.

10- No se aceptarán regalos, invitaciones ni nada que se pueda entender como inducción o influencia a privilegiar alguna contratación.

11- Las ofertas deben presentarse con base en los procedimientos contractuales establecidos y serán evaluadas por el equipo técnico, económico y jurídico, encargado de decidir qué es lo mejor que le conviene a Colombia, “no es el ministro de Defensa».

12- Habrá exigencia estricta en las entregas, por lo tanto deben considerar el contexto estratégico global. “Deben ser conscientes de los conflictos que hay alrededor del mundo y nada de ello puede parar, afectar, demorar la entrega». 13- Exigiremos plenas garantías y pólizas de cumplimiento», agregó el funcionario.