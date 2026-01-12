IDU logró en 2025 la ejecución presupuestal más alta desde 2012, con un 88,26 %

Foto: IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cerró el 2025 con una ejecución presupuestal del 88,26 %, la más alta alcanzada por la entidad desde 2012, marcando un hito en la historia reciente de la entidad y reflejando un avance significativo en la gestión y desarrollo de infraestructura para Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

“En el 2025 logramos una superejecución del 88,26 %, de las más altas en los últimos años. Un agradecimiento especial a todo el equipo del IDU porque logramos cumplir esta meta maravillosa”, dijo el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Durante 2025, el IDU obtuvo además la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para financiar más de 20 proyectos mediante vigencias futuras, los cuales se ejecutarán a partir de 2026. Estas obras representan una inversión superior a $2,5 billones, garantizando la continuidad y el impulso de proyectos estratégicos para Bogotá.

“En el 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán nos ha pedido que no bajemos el acelerador y vamos a seguir trabajando. Vamos a arrancar proyectos muy importantes como Contador – Santa Bárbara; la avenida Villas entre las calles 147 y 153, el proyecto Tibanica, un proyecto en Bosa que va a conectar con Soacha y que lo vamos a trabajar con la Gobernación”, explicó el director Molano.

Gracias a esta ejecución presupuestal, se aseguran otras iniciativas clave como la avenida Villas entre las calles 147 y 153, así como los programas de conservación de la malla vial, espacio público, puentes peatonales y cicloinfraestructura, entre otras.

Entre 2024 y 2025 se habilitaron 19 obras completas, 7 proyectos especiales de conservación y 14 hitos o habilitaciones parciales. Además, como Administración distrital se intervinieron más de 4 millones de m2 de malla vial, espacio público y ciclorrutas.