Autoridades en Bogotá realizaron aprehensión de alpaca sometida a maltrato animal

Los videos muestran cómo el animal era llevado enlazado a una moto y cómo sufría agresiones de una persona, evidencia que será adjuntada a la evaluación veterinaria realizada.

Unidades de la Policía de Bogotá, Alcaldía Local de Santa Fe y veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) participaron del operativo interinstitucional con el fin de garantizar la protección y bienestar del animal.

Cabe recordar que Bogotá se encuentra adelantando un proceso que fue anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán hace algunas semanas, que debe culminar con el retiro de las llamas y alpacas de las actividades económicas en las que son utilizadas como turismo y fotografía.

Foto: IDPYBA.

Si bien este proceso viene desarrollándose, durante su aplicación se debe continuar garantizando siempre y hasta su final el bienestar y la protección de los animales, tema en el cual el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha trabajado con rigor durante la época decembrina y de vacaciones, mediante visitas y operativos constantes.

Los videos anexados al proceso serán utilizados como pruebas ante las autoridades competentes quienes determinarán las responsabilidades legales de los implicados.