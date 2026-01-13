Autoridades rescatan a 404 animales que se vendían de forma ilegal en fiestas de Reyes

Foto: IDPYBA.

En el marco del Festival de Reyes Magos y Epifanía, en el centro de la ciudad, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) encontró venta ilegal de animales en espacio público, actividad ilegal en Bogotá. El operativo interinstitucional contó con la Policía de Bogotá y la Alcaldía Local de La Candelaria.

Durante el operativo, se realizó aprehensión de 404 animales, no sólo por la prohibición de venta de animales vivos en el espacio público de la ciudad sino porque además estaban en condiciones deplorables. De forma adicional, la Policía de Bogotá impuso comparendos a las personas que realizaban esta actividad ilegal, en el marco de un proceso correctivo sancionatorio complementario.

Se trata de 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsters, que fueron entregados en custodia al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los cuales fueron trasladados a la clínica veterinaria de la entidad.

La valoración veterinaria de las condiciones de bienestar en salud evidenció bajo peso corporal y pelaje hirsuto.

A nivel nutricional se evaluó el uso de alimentación no adecuada, falta de suministro de agua y alimento, además de comederos y bebederos en mal estado.

Igualmente, se encontró carencia de protocolo de desparasitación interna y externa e inexistencia de protocolos de medicina preventiva. Muchos animales estaban débiles y sin expresar señales de alerta al medio ni al contexto.