Se entregaron 11 integrantes de disidencias de las Farc en el Chocó

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez informó que en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), tropas del Ejército lograron “el sometimiento a la justicia de la totalidad de la llamada comisión 34, facción Calarcá del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte de las disidencias de las Farc, como resultado de la presión operacional sostenida en el territorio”.

El presidene Gustavo celebró este y la incautación de dos toneladas de cocaína como resultado de las acciones militares y policiales.

Ayer incautamos en el Pacífico sur, dos toneladas de cocaína y tres personas capturadas. Hoy se entrega toda la comisión 34 del frente Magdalena medio, del EMC, mando Calarcá, al Estado. pic.twitter.com/TtdlL6YoI3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2026

En total, se entregaron voluntariamente 11 integrantes de este grupo ilegal, de los cuales tres eran cabecillas principales de esta facción de las disidencias, Daniel Antonio David Barrios, alias ‘Andrés Patiño’ o ‘Nelson’; alias ‘Jair’, y Eliézer David Causil Sandoval, alias ‘David’.

Estos individuos, quienes se entregaron al Ejercito con ocho fusiles, abundante munición de diferentes calibres, material de intendencia y comunicaciones, argumentaron estar asfixiados por las constantes operaciones que por tierra, río y aire venimos realizando para garantizar la seguridad y bienestar de la población civil, señaló el minisro de Defensa.

Añadió que «el cabecilla principal y el segundo de la estructura, tomaron la decisión de dejar esa vida clandestina y retornar a la vida civil. Ellos comprendieron que arriesgar sus vidas dentro de un grupo cuya cultura traqueta solo siembra de droga y muerte los territorios».

Destacó igualmente que ahora estos once sometidos, se acogerán al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Mindefensa para recibir todos los beneficios que les otorga la ley.

El ministerio de Defensa destacó que “la operación se desarrolló con respeto por los DD. HH. y el DIH. Los sometidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.

«La ofensiva operacional continuará de manera decidida, para seguir afectando las redes logísticas y criminales de los diferentes grupos que delinquen en la geografía nacional», concluyó.