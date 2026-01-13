Cortes de luz este miércoles 14 de enero de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera y Zipaquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 14 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y los municipios de Soacha, Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Villa Mayor Oriental. De la carrera 32 a carrera 35 entre calle 34 Sur a calle 42 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio Chapinero Central. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 53 a calle 55 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Boita. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 45 Sur a calle 47 Sur – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Tundama. De la calle 45 Sur a calle 49 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Rincón de Santa Inés. De la carrera 114 a carrera 116 entre calle 152 a calle 154 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Chapinero Occidental. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 53 a calle 57 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio La Esmeralda. De la calle 43 a calle 45 entre carrera 49 a carrera 51 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Acacias Usaquén. De la carrera 10 a carrera 13 entre calle 143 a calle 146 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Los Cedros. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 145 a calle 147 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio Santa Librada Norte. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 73 Sur a calle 75 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Soacha, Cundinamarca
Municipio de Soacha – Comuna 4
Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista. De la carrera 45 Este a carrera 52 Este entre calle 38 a calle 40 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
Municipio de Mosquera. De la calle 20 a calle 22 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Ciudadela Sucre Buenos Aires. De la carrera 46 Este a carrera 48 Este entre calle 37 a calle 39 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Zipaquirá, Cundinamarca
Municipio de Zipaquirá. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 12 a calle 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.