    Resultados de las loterías y chances de este martes 13 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 13 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6763 – La 5ta 1 – Tarde 4010 – La 5ta 2

    Culona
    Día 6348 – Noche

    Pijao de Oro
    6605 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 7992 – La 5ta 3 – Noche 8582

    Chontico
    Día 3431 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3646 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 6538 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 890 – Noche

    Play Four
    Día 9727 – Noche

    Samán
    Día 4072

    Caribeña
    Día 3489 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 6721 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 4687 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2405 – La 5ta 5 – Tarde 6306 – La 5ta 9

