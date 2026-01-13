Resultados de las loterías y chances de este martes 13 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 13 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6763 – La 5ta 1 – Tarde 4010 – La 5ta 2
Culona
Día 6348 – Noche
Pijao de Oro
6605 – La 5ta 7
Paisita
Día 7992 – La 5ta 3 – Noche 8582
Chontico
Día 3431 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 3646 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 6538 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 890 – Noche
Play Four
Día 9727 – Noche
Samán
Día 4072
Caribeña
Día 3489 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 6721 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 4687 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 2405 – La 5ta 5 – Tarde 6306 – La 5ta 9