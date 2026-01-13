Dos bares sellados durante megatoma en Suba por ruido excesivo e irregularidades en el funcionamiento

Foto: Secretaría de Seguridad.

En una megatoma realizada en el sector del Rincón, en la localidad de Suba, uniformados de Policía de Bogotá con apoyo del personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), suspendieron dos establecimientos abiertos al público por reiteradas irregularidades que afectaban la convivencia y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Uno de los bares, según denunciaron de manera constante los vecinos del sector, mantenía música a alto volumen hasta altas horas de la noche, generando molestias permanentes a la comunidad.

Al llegar los uniformados al lugar, se evidenció que el sonido excedía ampliamente los niveles permitidos, situación que no solo interrumpía el descanso de los residentes cercanos, sino que también alteraba la tranquilidad del entorno. Durante la inspección, los policías constataron que la música se escuchaba afuera del establecimiento y en toda la cuadra, lo que confirmó las quejas ciudadanas y llevó a la suspensión inmediata del establecimiento.

El segundo establecimiento fue sellado tras comprobarse que no contaba con la documentación exigida por la ley para su funcionamiento, entre ella permisos obligatorios para operar y cumplir con las condiciones mínimas de legalidad. Esta irregularidad motivó el cierre del lugar hasta tanto no se subsanen los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

La megatoma también incluyó controles preventivos en los alrededores del Portal de TransMilenio de Suba. En esta zona estratégica se realizaron un ‘plan avispa’ en los semáforos, donde se requisaron y consultaron antecedentes a más de 150 personas, como parte de las acciones para contrarrestar el hurto y otros delitos que afectan a los usuarios del sistema de transporte y a los habitantes del sector.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reiteró que estas intervenciones se realizarán en todas las localidades de Bogotá para garantizar a seguridad de la ciudadanía.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.