Así reaccionó el cantante Julio Iglesias a las acusaciones de agresión sexual

–El cantante español Julio Iglesias está «preocupado» por la repercusión internacional que ha generado la denuncia por presunta agresión sexual que presentaron dos de sus extrabajadoras, reveló la cadena local Antena 3.

En el programa ‘Y ahora Sonsoles’, la periodista Paloma García-Pelayo contó que el reconocido artista tiene toda la confianza puesta en su equipo legal.

«Julio está preocupado, es lo que me traslada. Preocupado primero por el impacto internacional, porque hoy su imagen se ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado, internacionalmente hablando», afirmó.

Ante esto, «tiene a sus abogados a por todas» para responder a las acusaciones. «Está, creo que por primera vez, preocupado, más preocupado que otras veces», insistió García-Pelayo.

No obstante, la colaboradora del canal Telecinco, Leticia Requejo, aseveró que el cantante de 82 años está «tranquilo» e incluso «nada preocupado», aunque su entorno más cercano reconoció que la noticia lo dejó en ‘shock’.

«No saben el por qué mienten, pero quizás hablarían desde el resentimiento, porque la relación laboral con Julio Iglesias se termina al no ser eficientes ni buenas en sus respectivos trabajos», apuntó en el programa ‘El tiempo justo’ acerca de las dos exempleadas.

El lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España confirmó que investigará la denuncia interpuesta por una empleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran que el cantante las agredió sexualmente y las maltrató laboralmente en 2021. (Información RT).