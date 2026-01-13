Envían a la cárcel a 12 integrantes de la banda «los vida nueva» promotores de ola criminal en Soacha

–La Fiscalía judicializó a 12 integrantes de una banda denominada conocida «los vida nueva», reponsables de ola criminal en el municipio de Soacha, Cundinamarca, alrededor del tráfico de estupefacientes. Entre los procesados está el cabecilla Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias «cachaco», señalado de ser el ordenador de asesinatos selectivos desde su lugar de reclusión, pues se encuentra privado de la libertad por otros hechos.

Otro cabecilla judicializado es Esteban Mauricio Romero Benavides, alias «el gato».

Según la Fiscalía, estos dos sujetos hombres serían los encargados del suministro de las armas y ordenar los homicidios perpetrados por el control de la venta de estupefacientes, actividades ilícitas que vendrían cometiendo desde octubre de 2024. Asimismo habrían instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de alucinógenos en la comuna.

Los demás judicializados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes cumplirían roles de expendedores y sicarios.

Además de los seis crímenes registrados entre 2024 y 2025 también se les atribuyen cuatro hechos sicariales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques armados.

Por lo anterior, una fiscal de la Seccional Cundinamarca, los imputó de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los presuntos integrantes de ‘los vida nueva’ fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro realizadas en Soacha. En los operativos les incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco celulares y un vehículo.