Minjusticia encargado Andrés Idárraga Franco denuncia que fue espiado con el sistema Pegasus

–Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia», denunció en su cuenta en X Andrés Idárraga Franco, ministro encargado de Justicia. Señaló que la infiltración, que se produjo cuando era secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción, precisó.

Detalló que entre agosto y noviembre de 2025, extrajeron información privada de su celular, (2,3 gigas) incluyendo denuncias de corrupción y mis fuentes. Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono.

El ministro dijo que el caso ya está en la Fiscalía y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción.