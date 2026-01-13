Gobierno colombiano define con su homólogo de EE.UU temas prioritarios de Petro para su reunión con Trump en Washington

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, junto con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una reunión virtual con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de EE.UU, Joseph M. Humire, con el apoyo de la Embajada estadounidense, como preámbulo a la visita que realizará el presidente Gustavo Petro a ese país en la primera semana de febrero.

Sánchez informó en su cuenta en X que durante el encuentro se definieron tres prioridades: fortalecer la agenda de Colombia en EE. UU. para explicar con claridad la lucha contra las drogas, ampliar la cooperación internacional en inteligencia y trazar una hoja de ruta conjunta para enfrentar el crimen organizado transnacional, una amenaza que no reconoce fronteras.

En este marco, el ministro de Defensa adelantará una agenda de alto nivel, junto al Ministerio de Justicia y la Cancillería, con el Departamento de Defensa, el Senado y la Casa Blanca, para seguir fortaleciendo la cooperación internacional y derrotar el narcotráfico.