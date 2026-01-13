Pfizer y Moderna bajo lupa: Estudio analiza más de 300 casos de cáncer aparecidos tras vacunas contra el Covid-19

–Una nueva revisión científica publicada en la revista Oncotarget establece una relación entre el desarrollo de cáncer y la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y Moderna.

El artículo analizó 69 informes publicados entre enero de 2020 y octubre de 2025 que describen diagnósticos de cáncer, recurrencias o progresiones inusualmente rápidas de la enfermedad después de la vacunación o la infección.

Entre ellos, 66 artículos que reúnen a más de 300 pacientes con distintos tipos de cáncer en varios países, dos estudios retrospectivos de base poblacional y un análisis longitudinal que cubre el período prepandemia y pospandemia.

La mayoría de los casos se registraron tras la inmunización, el 56 % se vinculó a la vacuna de Pfizer (BNT162b2) y el 25 % a la de Moderna (mRNA?1273), reflejando su uso predominante. En total, se describieron 333 pacientes en 27 países, sobre todo con linfomas y leucemias, tumores sólidos como mama, pulmón, páncreas, glioblastoma y melanoma, y cánceres asociados a virus.

Dos grandes estudios en Italia (aproximadamente 300.000 personas) y Corea del Sur (aproximadamente 8,4 millones) hallaron asociaciones estadísticas entre vacunación y una mayor incidencia u hospitalización por ciertos cánceres, aunque señalan importantes sesgos y confusores.

Los autores discuten acerca de posibles mecanismos biológicos, como respuestas inmunitarias transitorias, inflamación o alteraciones de la vigilancia inmune que podrían influir en tumores latentes, y recuerdan que probar una relación causal entre infección, vacunación y cáncer exige un nivel de evidencia mucho mayor que una coincidencia temporal.

La revisión concluye que persisten importantes lagunas de conocimiento y requiere investigaciones a largo plazo, con integración de datos clínicos, epidemiológicos y moleculares, para poder determinar si la vacunación o infección podría estar vinculada al desarrollo o progresión de cáncer, y bajo qué condiciones. (Información RT).