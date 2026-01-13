    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,663.24 (vigente 14 de enero)
    -Euro $ 4,331.40
    -Bitcoin US$ 94.373,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,89%
    -UVR: $ 397,24
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,71
    -Petróleo Brent US$ 61,10
    -Oro-Compra Banco de la República $ 523.716,67

