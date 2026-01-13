-Dólar TRM $3,663.24 (vigente 14 de enero)

-Euro $ 4,331.40

-Bitcoin US$ 94.373,80

Tasa de Interés

-DTF: 8,89%

-UVR: $ 397,24

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,71

-Petróleo Brent US$ 61,10

-Oro-Compra Banco de la República $ 523.716,67