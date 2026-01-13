Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes enero 13, 2026 -Dólar TRM $3,663.24 (vigente 14 de enero) -Euro $ 4,331.40 -Bitcoin US$ 94.373,80 Tasa de Interés -DTF: 8,89% -UVR: $ 397,24 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,71 -Petróleo Brent US$ 61,10 -Oro-Compra Banco de la República $ 523.716,67 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPolicía anuncia 19 comandos especiales para prevenir el hurto y fleteos en Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este miércoles 14 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera lunes abril 20, 2015 Nacional Resultados de las loterías y chances de este viernes 3 de octubre de 2025 en Colombia Ariel Cabrera viernes octubre 3, 2025 Nacional Resultado de las loterías y chances de este miércoles 18 de enero en Colombia Ariel Cabrera jueves enero 19, 2023 Nacional Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a exgerente de Deporte y Recreación de Ibagué Ariel Cabrera jueves noviembre 14, 2019