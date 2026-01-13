Policía anuncia 19 comandos especiales para prevenir el hurto y fleteos en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

La Policía Nacional puso al servicio de la ciudadanía 19 Reacciones Bancarias, conformadas por uniformados especializados en la prevención y atención inmediata de hurtos, fleteos y comportamientos sospechosos en entidades financieras y sus alrededores.

Estos grupos realizan patrullajes permanentes en bancos y cajeros automáticos, y trabajarán de manera coordinada con las empresas de seguridad privada para anticiparse y cerrarle el paso al delito.

De igual forma, se promueve el uso del servicio gratuito de acompañamiento policial a través de la Línea 123, especialmente para las personas que deban retirar grandes sumas de dinero. Este apoyo busca garantizar la integridad de los ciudadanos y proteger su patrimonio económico.

Adicionalmente, mediante jornadas de prevención en distintas entidades financieras, se adelantan acciones pedagógicas para concientizar a la comunidad sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse al utilizar los servicios bancarios.

Gracias a estas acciones, durante el año 2025 se logró una reducción del 70 % en los hurtos a entidades financieras, la captura de 82 personas en flagrancia y 26 mediante orden judicial, la incautación de 579 armas cortopunzantes, y la recuperación de 6 vehículos y 24 teléfonos celulares.

Recomendaciones para la ciudadanía:

• Si va a retirar altas sumas de dinero, solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional o del banco. Es un servicio gratuito.

• Observar el entorno y reportar de inmediato cualquier persona o situación sospechosa.

• No aceptar ayuda de extraños dentro o fuera de las entidades financieras.

• Siempre que sea posible, utilizar medios electrónicos para reducir el manejo de efectivo.

El Distrito invita a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales, solicitar acompañamiento cuando sea necesario y denunciar cualquier situación sospechosa a través de la Línea 123. La prevención y la denuncia oportuna son claves para seguir reduciendo el delito y proteger la vida y el patrimonio de todos.