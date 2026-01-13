María Corina Machado pidió al Papa interceder por presos políticos y una transición rápida en Venezuela

–La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha pedido este lunes al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el «avance sin demora» de la transición a la democracia en Venezuela. La audiencia entre el pontífice estadounidense y la opositora ha sido por sorpresa, sólo confirmada a mediodía por la Santa Sede en su boletín diario.

«Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país», dijo la opositora y premio Nobel de la Paz en un mensaje en X de su Comando Nacional de Campaña. «Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos».

«Con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del Gobierno de los Estados Unidos, está más cerca la derrota del mal en el país», dijo la Premio Nobel de la Paz según el comunicado.

Tras su encuentro con el Papa, la opositora también se ha reunido con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que fue nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013. El paso de María Corina Machado por el Vaticano se produce después de que el propio Trump adelantara su intención de recibirla en Washington, previsiblemente esta semana.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, desde el día después del ataque estadounidense que sacó del poder a Nicolas Maduro.

En el Ángelus del 4 de enero, al día siguiente de la captura de Maduro, durante la cual murieron aproximadamente 80 militares y civiles venezolanos y cubanos, dijo que seguía “con gran preocupación” los acontecimientos en Venezuela.

“El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, afirmó el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, pidiendo que se respeten “los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”, trabajando para “construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.

El llamamiento lo reiteró el Papa en la audiencia del 9 de enero con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando, refiriéndose a Venezuela, exhortó a “construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años”. Y pidió “que se respete la voluntad del pueblo venezolano” y “se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”. (Información DW).