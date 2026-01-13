Asciende a 73 número de prisiones políticos excarcelados en Venezuela

–(Foto: familiares esperando liberaciones). La plataforma Unidad Venezuela confirmó que este lunes ascendió a 73 la cifra de presos políticos liberados por el aún vigente régimen chavista. Al entregar el reporte iniste en que se debe acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios.

En su informe incluyó la lista de todos los liberados hasta ahora:

ACTUALIZACIÓN: Siendo las 9:10 pm del día 12 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada. Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus… pic.twitter.com/Z96BCYCMZA — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 13, 2026

Sin embargo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó temprano este lunes de «116 nuevas excarcelaciones», pero no dio detalles en el comunicado, donde señaló que estas medidas «han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación».

Además, indicó que estas actuaciones «dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro» -capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores- y continuada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes cumplió una semana en el cargo.

Entre tanto, los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplieron este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un «número importante» de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades.

Los parientes de los detenidos denuncian que, de momento, son «muy pocos» los que han salido e insisten en que «todos» deben ser liberados.

Familiares de presos políticos en la cárcel de El Rodeo 1 empiezan a llevar colchones para dormir afuera del centro penitenciario y esperar en medio de la incertidumbre y las excarcelaciones a cuentagotas que hace el régimen venezolano. pic.twitter.com/nyE184MPUi — NTN24 (@NTN24) January 12, 2026



Igualmente, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas. Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a EFE que hay «impaciencia y descontento», pero también «esperanza» de que estén «en libertad muy pronto».

«Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora», dijo.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió a través de X que el proceso se desarrolle «con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones».

En la frontera, con una vigilia a la luz de velas, familiares de los colombianos presos en Venezuela expresaron este lunes su esperanza de que los detenidos sean incluidos en las liberaciones que hace el Gobierno del país vecino.

Bajo la consigna ‘Acompaña a los familiares de los presos políticos’, decenas de personas se congregaron en el puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que, según aseguran, permanecen injustamente tras las rejas en cárceles venezolanas desde hace años.

Del lado colombiano del puente, las familias cubrieron el piso con fotografías de los detenidos y con pancartas clamaron por su libertad, que esperan ansiosas desde que la semana pasada las autoridades venezolanas empezaron a liberar presos, entre ellos cinco españoles y dos italianos.