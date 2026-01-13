Ola gigante en Argentina deja un muerto y 35 heridos (VIDEOS)

–Una ola gigante sorprendió este lunes a bañistas en la playa de Santa Clara del Mar en Argentina, causando la muerte de una persona y dejando al menos 35 heridos, recogen medios locales.

El fenómeno, llamado meteotsunami, se registró en horas de la tarde mientras la playa estaba llena de turistas, cuando de repente una ola de cinco metros tomó por sorpresa a los visitantes y los arrastró con fuerza.

«Hay 35 heridos leves y una persona internada en grave estado. Estamos recorriendo los nosocomios para ver cómo está la situación y las playas fueron evacuadas», dijo el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García.

Además, informó que entre las personas atendidas también se reportó un hombre que sufrió un infarto.

Así fue la crecida del mar en Mar del Plata pic.twitter.com/q0yHdogoKq — Germán Lagrasta (@germanlagrasta) January 13, 2026

La víctima mortal es un joven de 29 años nacido en Mar del Plata y residente en Francia, que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado por el mar. Tras el incidente, las playas de todo el distrito de Mar Chiquita fueron evacuadas de forma preventiva.

Un fallecido por un "meteotsunami" en Santa Clara del Mar https://t.co/ISxhbrJIoa pic.twitter.com/ySrPUL6wjz — Siempre llegando (@rodolfoestequin) January 12, 2026

(Con información de RT y redes).