Petro convoca a las «abejas trabajadoras» a salir «en multitud» a las calles a defender el reajuste del salario mínimo y los impuestos de la Emergencia Económica

–«ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles», esribió en su cuenta en X a la 1 y 22 de la madrugada de este martes el presidente Gustavo, tras advertir que este día «empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos…».

«Por eso gente que trabaja pilas, ya regresaron de vacaciones los del poder y vienen con toda a tumbar los decretos de la vida y la estabilidad económica, algunos algo borrachos y otras cosas», precisa el mandatario en un extenso trino.

El jefe del Estado afirma que su convocatoria es para «defender la vida y la familia contra los depredadores con poder» y puntualiza: «Lo he dicho muchas veces: la codicia es contradicción antagónica con la vida en toda la Tierra. Por eso ellos me dicen loco y drogadicto, por eso me censuran, porque viven del dinero que les da el trabajo ajeno y sobre todo del estado que chupan como parásitos»

Y proclama: «Martes, día de abejas trabajadoras listas a salir en multitud. ¡Abejas trabajadores y trabajadoras! listas a salir a las calles en multitud, a no dar un voto a las mafias políticas, ni un voto vendido a los capitanes de los asesinos del pueblo y ladrones del estado».

El mandatario enfatiza: «Vamos a defender la Vida y el progreso y las aspiraciones legítimas de la gente y las familias y las personas…»

Además indica: «Ojo, nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto, elegido, él solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los megarricos y las mafias y se chuparán todo el estado haciéndole pagar impuestos, como quería, Duque y Carrasquilla, a los que trabajan, y no les permiten, a esos que trabajan, siquiera el mínimo vital de sus familias, mucho ojo y abejas listas a volar».

Subraya que el salario vital y familiar lo ordena la constitución en su artícuio 53. El salario vital se saca de el dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia, cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2025 para no ser pobre o morir, la dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del DANE, y dá dos millones de pesos mensuales. Ahí estallaron los oligopolios y la oligarquía.

Enseguida, el presidente Gustavo Petro cuestiona: «Si es una orden de la constitución, ¿por qué en 35 años, no se ha cumplido?. ¿Por qué el Congreso no actuó sino que actúa solo para los megarricos y las mafias?, ¿por qué hacer depender su elección de la compra de votos que cuesta mucho dinero?, ese dinero lo consiguen robando al estado, extorsionando presidentes o de la misma cocaína y sus mafias, entonces quedan ellos mismos extorsionados por sus compradores que les dan el dinero, llámense mafia o llámense presidente de Colombia. Esa es la corrupción y comienza por la corrupción del ciudadano libre que se vende y se vuelve esclavo. Los trabajadores y trabajadoras no son esclavos y tienen derechos laborales».

Por eso mañana –continúa el mandatario–, con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar.

Señala que será discutido ese proyecto, no por quienes hundieron la reforma a la salud, sino por el próximo Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, que permitirá el próximo congreso elegido por el pueblo, que podrá, si el pueblo quiere, hacer de una vez en la constitución, con el método de contruir los leguslar los derechos fundamentales ordenados por la constitución del 91 reformada. Por eso piense su voto con inteligencia social, no elija a sus pretendientes a esclavistas, o sea a los verdugos del pueblo».

El primer mandatario insiste en que «no habrá inflación en Colombia por el salario vital, nunca existió eso en la realidad de la historia económica de Colombia, lo que hace elevar los precios son los precios de la comida porque la oligarquía no fué capaz de hacer una reforma agraria».

El jefe del Estado enfatiza: Martes, día de abejas trabajadoras listas a salir en multitud.

Agrega que la lucha es por la Vida, lo ordenó la Constitución de 1991, debe haber un salario vital, art 53, y ordena la constitución un sistema tributario progresivo, es decir, los más ricos pagan más impuestos que los demás, para garantizar los derechos fundamentales del pueblo y la persona en el gasto público.

«¡Abejas trabajadores y trabajadoras! listas a salir a las calles en multitud, a no dar un voto a las mafias políticas, ni un voto vendido a los capitanes de los asesinos del pueblo y ladrones del estado», puntualiza.

También ordena a la policía «detener a los compradores de votos en todo el país por ser delincuentes, ya están comprando hasta con bitcoins, y no se dan cuenta, si la policía no detiene a los compradores de votos se hace cómplice de las mafias y rompe la constitución».

Advierte que según esa constitución «soy su comandante supremo y doy una orden de ejecución inmediata a todos los comandantes regionales y municipales de la policía, garantías electorales y libertad del voto es que no compren el voto de la gente que trabaja, así podrá hacerse realidad la constitución y el el país será una gran nación en paz y democracia».

Y concluye: «Vamos a defender la Vida y el progreso y las aspiraciones legítimas de la gente y las familias y las personas. Recuerden no solo el dinero y los misiles tienem poder, tiene más poder la palabra y las multitudes».