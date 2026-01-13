Singular amenaza del Pentágono a los adversarios de EE.UU: «Innovación militar fabrica sus pesadillas»

–En la cuenta oficial de la Oficina del subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería de EE.UU. se publicó este martes una imagen creada con el uso de la inteligencia artificial en la que el Pentágono desafía a sus potenciales rivales.

«Malas noticias para los adversarios de EE.UU. La innovación militar estadounidense fabrica sus pesadillas», reza la publicación en X, acompañada de la frase ‘give the enemy nightmares’ (Crear pesadillas al enemigo, en español). En la imagen aparece un soldado montado a caballo, con un uniforme antiguo. Mientras tanto, en el cielo vuelan drones de ataque y de reconocimiento, así como lo que parecen ser bombarderos furtivos B-2.

Bad news for the enemies of America. American military innovation engineers your nightmares. pic.twitter.com/jJ9qhKjFqL — Department of War CTO (@DoWCTO) January 12, 2026

El mensaje llega en medio de la retórica belicista de Washington que, bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, lanzó una operación militar masiva en territorio venezolano el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura del jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, la Administración de Donald Trump no solo ha subido el tono de sus amenazas a países de la región latinoamericana como México, Colombia y Cuba, sino también ha renovado su interés por quedarse con el control de Groenlandia o lanzar un nuevo bombardeo contra Irán ante la ola de protestas que sacude la República Islámica. (Información RT).