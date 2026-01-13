    • Internacional

    Singular amenaza del Pentágono a los adversarios de EE.UU: «Innovación militar fabrica sus pesadillas»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En la cuenta oficial de la Oficina del subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería de EE.UU. se publicó este martes una imagen creada con el uso de la inteligencia artificial en la que el Pentágono desafía a sus potenciales rivales.

    «Malas noticias para los adversarios de EE.UU. La innovación militar estadounidense fabrica sus pesadillas», reza la publicación en X, acompañada de la frase ‘give the enemy nightmares’ (Crear pesadillas al enemigo, en español). En la imagen aparece un soldado montado a caballo, con un uniforme antiguo. Mientras tanto, en el cielo vuelan drones de ataque y de reconocimiento, así como lo que parecen ser bombarderos furtivos B-2.

    El mensaje llega en medio de la retórica belicista de Washington que, bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, lanzó una operación militar masiva en territorio venezolano el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura del jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

    Asimismo, la Administración de Donald Trump no solo ha subido el tono de sus amenazas a países de la región latinoamericana como México, Colombia y Cuba, sino también ha renovado su interés por quedarse con el control de Groenlandia o lanzar un nuevo bombardeo contra Irán ante la ola de protestas que sacude la República Islámica. (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte