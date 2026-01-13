Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 917 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, decidamos tener una vida mejor.

Esta lección es para todas las personas que tengan amor por su vida y por sus familias. No tiene fundamentos de política, ni de religión. La envío con el sincero deseo de que sea útil para todas las personas en todos los espacios y en todo tiempo.

Gracias por escucharla, comentarla, difundirla y por sobre todo por aplicarla día a día. Seguro que viviremos mejor en todas las formas que decidamos vivir.

La vida es bella y debemos vivirla lo mejor posible.

Respetemos, por sobre todo, nuestra vida y la vida de los demás.

Recordemos, al despertar todos los días, dar gracias por la vida y con mayor razón porque la vida es sagrada. Sagrada la vida de todos, sin distinción.

Por esta razón me permito compartir las siguientes recomendaciones que son como un resumen muy breve del pensamiento universal sobre cómo vivir mejor y felices,

Prepararemos para el día. Seamos positivos. Cada día es un reto y tenemos tareas por cumplir y debemos hacer la mejor programación. Si el día pasa y no hemos logrado algo para nuestro mejor vivir y para nuestra felicidad, hemos perdido el día.

Leamos y aprendamos algo todos los dias. Leer, escribir, ejercitar el cerebro y la memoria. Cuidar la mente. Somos cuerpo y mente. Debemos cuidar, cultivar con esmero nuestro cuerpo y nuestra mente.

Hagamos ejercicio. Cuidemos nuestra vida física. Todos tenemos una aptitud para una actividad física. No necesariamente para campeonatos de gran esfuerzo.

Hagamos siesta. Corta. Meditar. El descanso es muy útil y es necesario. Un reencuentro con nosotros mismos es un espacio de gratitud con la vida.

Demos un paseo al aire libre. Para alimentar la mente. Sólo pasear para compartir con la naturaleza.

Revisemos lo que hemos hecho en el día. Hacer el balance de lo que hicimos. Y si nada hicimos, perdimos el día.

7. Hagamos algo por el bien de los demás y mejor si son personas que necesitan de nuestro apoyo y hacer algo por la felicidad de quienes hacen parte de nuestro entorno.

Cuidemos nuestra vida laboral, Producir más y mejor y es posible que así tengamos mejores ingresos y mejores medios para vivir mejor.

9. Cuidemos nuestra vida afectiva. El amor, las buenas relaciones son fuente de felicidad.

Dignifiquemos nuestra la vida espiritual, sin fanatismos. La idea de Dios, aun para los no creyentes en Dios, es muy enriquecedora.

Respetemos nuestros bienes materiales. Son útiles y hasta necesarios para nuestro digno vivir y el de nuestra familia. Y por supuesto respetemos con esmero los bienes de los demás.

Recordemos que siempre debemos estar apegados a la verdad, a la honradez, a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Así lograremos ser, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez