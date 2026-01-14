Putin habla con Lula sobre Venezuela

–Los presidentes de Rusia y de Brasil, Vladímir Putin y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, abordaron este miércoles por teléfono la situación en torno a Venezuela, escenario el pasado 3 de enero de una intervención de las fuerzas de EE.UU. y del secuestro de su jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Los mandatarios coincideron en destacar la importancia de garantizar la soberanía y los intereses nacionales del país suramericano, reseña un comunicado del Kremlin.

Asimismo, acordaron «seguir coordinando esfuerzos» mediante las Naciones Unidas y los BRICS con el objetivo de «desescalar la situación en Latinoamérica y otras regiones del mundo».

Lula había condenado la agresión estadounidense, la detención de Maduro y su traslado a EE.UU. para ser juzgado por narcotráfico, porque —denunció— constiuyen una «flagrante violación del derecho internacional» que sienta «un precedente extremadamente peligroso» para el mundo.

Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó este miércoles la agresión a Venezuela de «ilegal» e hizo un llamado a la soberanía y la integridad territorial del país suramericano. (Información RT).