Bogotá establece 38 acciones para fortalecer capacidad de atención en red pública hospitalaria 

En respuesta a la crisis que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional, el Distrito fortalece su capacidad de atención en la red pública hospitalaria mediante la implementación de 38 nuevos servicios resolutivos estratégicos, la modernización de equipos e infraestructuras sostenibles; un paso decisivo para una atención integral, oportuna y de alta calidad para la ciudadanía.

Para el primer trimestre de 2026, se tiene prevista la operación de 24 de estos servicios, que se transforman progresivamente para resolver de manera efectiva las necesidades de los usuarios, de los cuales siete corresponden a la Subred Sur Occidente, incluido el Centro de Salud 29, ubicado en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la planeación del Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, durante el tercer y cuarto trimestre del año se programa la puesta en marcha de 10 servicios resolutivos adicionales. Posteriormente, se incorporarán dos servicios más en 2027 y dos en 2028, hasta completar el total proyectado de 38 servicios en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital del país.

“Estamos demostrado en este momento y con estos esfuerzos que aún sin reforma a la salud, y sin meternos en esas discusiones, muchas veces ideológicos sobre el sistema, sino en evaluar la integralidad del sistema, la capacidad operativa, la eficiencia en resolver las problemáticas de salud que tiene la gente en la ciudad. Ese es el esfuerzo que está haciendo Bogotá y estamos demostrando con el modelo MAS Bienestar que más de discusiones de ley se requiere es actuar, tomar decisiones, gerenciar e integrarse”, afirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

MAS Bienestar ha permitido un robustecimiento sustancial de la capacidad especializada y tecnológica de la red pública. En el marco de la fase inicial, se adelantó la adquisición de 211 equipos de dotación biomédica, por valor de $8.816 millones, destinados a la atención de pacientes de ortopedia, cardiología, ginecología, urología, otorrinolaringología y fisiatría. De ese total, 97 equipos fueron entregados en 2025 y 114 serán entregados en 2026.

Estas inversiones impactan directamente a más de 1,1 millones de personas atendidas en las cuatro subredes, especialmente población afiliada a Capital Salud, al mejorar la oportunidad diagnóstica, reducir desplazamientos, descongestionar hospitales y optimizar el uso del talento humano disponible.

Centro de Salud 29: nuevo servicio resolutivo en salud

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) anunció la puesta en funcionamiento del Centro de Salud 29 como servicio resolutivo en salud de la Subred Sur Occidente. El centro contará con una amplia oferta de servicios, entre los que se incluyen: cirugía general, cirugía plástica y estética, cirugía vascular, dermatología en adultos, enfermería, ginecoobstetricia, medicina familiar, medicina general, medicina interna, neurología, nutrición y dietética, ortopedia en adultos, pediatría, psicología, psiquiatría, trabajo social y odontología.

Cerca de 50.000 habitantes, principalmente de la localidad de Kennedy, se beneficiarán al tener cerca servicios generales y especializados en un solo punto de atención, reduciendo barreras de acceso y consolidándose como un hito del Modelo MAS Bienestar.

La reestructuración física y tecnológica del centro representa un avance significativo en la reorganización del modelo de atención, al ofrecer un portafolio integral que fortalece la oportunidad, continuidad y calidad de los servicios de salud.

“En Bogotá no nos quedamos de brazos cruzados ante la crisis nacional que afecta a los más vulnerables, respondemos con nuevos servicios resolutivos en salud que incorporan moderna infraestructura y tecnología, garantizándole a la gente atención integral en los territorios, acercando servicios especializados a quienes más lo necesitan”, aseguró el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont.

La obra contó con una inversión de $10.060 millones, financiada principalmente por el Fondo Financiero Distrital de Salud, con un aporte en especie de $60 millones por parte de la Subred.

Hospital Occidente de Kennedy: entra en operación el servicio de hemodinamia

También entra en funcionamiento la unidad de hemodinamia del Hospital Occidente de Kennedy, con importantes adecuaciones en su infraestructura -tecnología de última generación y servicios de alta complejidad-, que impacta de manera directa la atención cardiovascular, vascular y neurovascular, al permitir diagnósticos y tratamientos más oportunos, seguros y especializados, sin que los usuarios deban desplazarse a otras zonas de la ciudad.

0“Estos avances reflejan el compromiso con las personas y con el fortalecimiento de la red hospitalaria, incrementando la capacidad de respuesta de nuestras instituciones, en coherencia con los pilares de MAS Bienestar”, indicó el secretario.

Desde la Administración distrital se ha realizado una inversión cercana a los $21.000 millones para la modernización integral del Hospital, de los cuales $6.160 millones corresponden a la Sala del Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo.

“Con este equipo, el Hospital Occidente de Kennedy se consolida como un centro de referencia en la atención de emergencias cardiovasculares y neurovasculares, lo que representa mayores oportunidades de vida y recuperación para los pacientes”, señaló Andrea Hurtado, gerente de la Subred Sur Occidente.

Hospital de Bosa: nuevas especialidades y certificación ambiental LEED

En el Hospital de Bosa se consolida otro avance estratégico para el suroccidente de la ciudad con la apertura de cuatro nuevas especialidades médicas, que fortalecen de manera sustancial la capacidad operativa del hospital y de la red pública.

Las nuevas especialidades son: oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología y cardiología, que se suman a servicios ya existentes como psiquiatría, neumología, medicina física y rehabilitación, geriatría, neuropsicología, resonancia bajo sedación y densitometría ósea.

Además, el hospital recibió la Certificación LEED, un reconocimiento internacional que avala el cumplimiento de altos estándares de sostenibilidad ambiental. Esta certificación evidencia la implementación de prácticas responsables en el uso eficiente de la energía y el agua, la gestión integral de residuos, la selección de materiales sostenibles y la calidad del aire interior.

Con estas acciones, Bogotá reafirma su compromiso con una red pública de salud más cercana, resolutiva, moderna y sostenible, orientada a responder a las necesidades de la población, reducir inequidades y garantizar el derecho a la salud con calidad y dignidad, para seguir ofreciendo MAS Bienestar.

