Hombre con antecedentes fue sorprendido por las autoridades llevando oculta una escopeta

Foto: Policía de Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la estación de policía Rafael Uribe lograron la captura de un hombre de 22 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Quiroga, fueron alertados por un ciudadano de un hombre en actitud sospechosa; al ubicarlo, esta persona intentó huir de las autoridades y, gracias a la oportuna reacción, fue detenido. Durante el procedimiento se le halló en su poder un arma de fuego tipo escopeta.

El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. Asimismo, de acuerdo a las investigaciones este hombre habría salido hace unos meses de la cárcel por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones y cuenta con antecedentes por este mismo delito.

Es importante resaltar que la Policía de Bogotá, en lo que va corrido del año 2026, gracias a los diferentes planes preventivos y de control, ha logrado la captura de 325 personas por diferentes delitos y la incautación de 7 armas de fuego.