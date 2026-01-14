EE.UU confirma a Colombia entre los 75 países a los cuales suspende expedición de visados a partir del 21 de enero

–El Departamento de Estado de EE.UU confirmó la inclusión de Colombia en la lista de los 75 países a los cuales suspende la expedición de visados a partir del próximo miércoles 21 de enero, medida que se mantendrá indefinitivamente hasta cuando «Estados Unidos pueda garantizar que los inmigrantes entrantes no se conviertan en una carga pública ni extraigan riqueza de los contribuyentes estadounidenses».

Esta es la lista de naciones afectadas, oficializada en su cuenta en X por el Departamento de Estado:

Colombia, Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Y en este mapa, publicado en la misma red, se pueden visualizar los países:

A visualization for anyone who is curious: pic.twitter.com/rvJ0zphnEL — White Papers Policy Institute (@WhitePapersPol) January 14, 2026

TRADUCCIÓN: Una visualización para cualquiera que tenga curiosidad.

El Departamento de Estado estableció que pausará el procesamiento de visados de inmigrante de 75 países cuyos migrantes «reciben ayudas sociales del pueblo estadounidense a tasas inaceptables».

La inmigración procedente de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento migratorio para impedir la entrada de extranjeros que acojan asistencia social y prestaciones públicas

«La congelación seguirá activa hasta que EE. UU. pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan riqueza del pueblo estadounidense», puntualizó.

La cadena Fox News reseñó que en noviembre de 2025, el Departamento de Estado envió un cable a sus embajadas y consulados de todo el mundo en el que ordenó a los funcionarios hacer cumplir nuevas y amplias normas de detección en virtud de la denominada disposición de «carga pública» de la ley de inmigración.

La guía instruyó a los funcionarios consulares a negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependan de beneficios públicos, sopesando una amplia gama de factores que incluyen la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

A los solicitantes de mayor edad o con sobrepeso se les podría negar el ingreso, junto con aquellos que hayan hecho algún uso previo de asistencia en efectivo del gobierno o de institucionalización.

El Departamento de Estado notificó que utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense.