Recomendaciones para el primer pico respiratorio de 2026 en Bogotá

Foto: Secretaría de Salud

Con la llegada del primer pico respiratorio del año, que en Bogotá suele iniciar en marzo y extenderse hasta junio, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) continúa fortaleciendo las acciones de prevención, con énfasis en la vacunación contra la bronquiolitis causada por el virus sincitial respiratorio (VSR), la influenza estacional y la tosferina, tres de los principales agentes asociados a enfermedad respiratoria grave y para los cuales tenemos protección.

Desde el 21 de noviembre de 2025 y con corte al 6 de enero de 2026, 7.157 gestantes, han sido vacunadas contra la bronquiolitis, una medida clave para proteger a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida frente a una infección respiratoria aguda grave. Este biológico se administra en una única dosis y se encuentra disponible en más de 200 puntos de vacunación habilitados en la ciudad.

“La vacunación es una acción concreta de cuidado colectivo. Cuando una gestante se vacuna contra la bronquiolitis por el virus sincitial respiratorio, la tosferina y la influenza protege el primer respiro de su bebé y la salud de su familia y de su comunidad. Además, contribuye a reducir el impacto sobre los servicios de salud de la ciudad. Por eso invitamos a todas las familias que se encuentran entre las semanas 28 – 36 de gestación a vacunarse”, afirmó Sofia Ríos, subdirectora de Determinantes en Salud.

De manera complementaria, Bogotá avanza en la vacunación contra la influenza estacional con cepa del cono sur, priorizando a la población con mayor riesgo de complicaciones. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se han aplicado más de 900.000 dosis en población de riesgo, incluyendo personas mayores de 60 años, gestantes, personas con comorbilidades, talento humano en salud y niños y niñas menores de dos años.

En población pediátrica se han aplicado 227.821 dosis, mientras que en personas adultas se registran 601.907 dosis. Se espera que, a finales de abril de 2026, la ciudad cuente con nuevas vacunas contra la influenza, las cuales serán entregadas a las entidades territoriales por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

“Cada dosis de vacuna aplicada en la gestación es una hospitalización menos y un recién nacido con mayor protección contra enfermedades respiratorias. Por eso insistimos en que las gestantes, las personas mayores, niños y niñas se mantengan al día con la vacunación”, señaló Sofia Ríos, subdirectora de Determinantes en Salud.

Recomendaciones para personas con síntomas respiratorios

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) recuerda a la ciudadanía que, ante la presencia de síntomas respiratorios como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal o dificultad para respirar, es fundamental:

• Usar tapabocas, especialmente en espacios cerrados, en el transporte público y al interactuar con niños y niñas, personas mayores y personas con enfermedades de base.

• Permanecer en casa si presenta síntomas, limitar el contacto con otras personas y mantener una adecuada ventilación de los espacios.

• Mantener el lavado frecuente de manos y la higiene respiratoria al toser o estornudar.

• Prestar especial atención a signos de alarma en niños y adultos mayores, como dificultad para respirar, fiebre persistente, rechazo al alimento o decaimiento marcado y acudir de inmediato a los servicios de urgencias.

Con estas acciones, Bogotá se prepara para enfrentar el primer pico respiratorio del año y motiva a las personas residentes para que prioricen la vacunación y el autocuidado como pilares para MAS Bienestar.

