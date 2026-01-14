En ataque sicarial contra director de la cárcel de mediana de seguridad de Neiva murió su hijo de 11 años

–En un ataque sicarial contra el director de la Cárcel de Mediana Seguridad de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez, perdió la vida, este martes, el hijo del funcionario, Ismael de 11 años, quien era llevado hacia el colegio para el primer día de clases del año. La acción criminal, en la cual resultó gravemente herido el subdirector del penal, coronel retirado Renato solano Osorio, se registró en la vía entre la capital del Huila y el vecino municipio de a la altura del sector del cementerio Jardines El Paraíso.

1. Lamentamos, repudiamos y rechazamos de manera categórica la muerte del menor de edad, hijo del Director del ERON de Neiva, ocurrida en los hechos registrados en la mañana de hoy.

Nos solidarizamos con su familia y seres queridos en este dolor irreparable. pic.twitter.com/7J5UM8nHLq — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) January 13, 2026

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que el vehículo en que se desplazaban los funcionarios fue atacado a bala por un sujeto que se movilizaba como parrillero en una motocicleta.

El niño recibió un impacto en la cabeza y murió poco despues de haber sido llevado de urgencia a un centro asistencial cercano.

Su padre, el director de la cárcel y el conductor salieron ilesos, pero el subdirector, Jorge Luis Manchola, recibió dos impactos de arma de fuego, uno a la altura del abdomen y otro en el tórax, y se encuentra en estado delicado en el Hospital Universitario Hernando Mocaleano Perdomo.

El funcionario llegó con una herida a nivel torácico; fue atendido y estabilizado de manera inmediata en el servicio de urgencias del hospital. Requirió manejo quirúrgico urgente, por lo cual fue trasladado a salas, donde se le realizó una intervención torácica y abdominal”, informó la dirección del centro asistencial.

La Defensoría del Pueblo condenó la acció criminal e hizo un llamado al Gobierno “a atender la cadena de violencias en el sistema carcelario”, tras advetir que «este hecho no puede entenderse como un caso aislado, pues hace parte de una serie de hechos violentos que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo de Bogotá, el coronel en retiro Élmer Fernández, de 57 años, en mayo de 2024, así como múltiples atentados registrados contra funcionarios del Inpec en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena».

Añadió que “la persistencia de estos hechos evidencian fallas graves en las estrategias de prevención y protección. Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec y de todo el personal penitenciario».

Recordó que desde octubre de 2025 ha recomendado al Ministerio de Justicia evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad, fortalecer la coordinación interinstitucional y diseñar rutas integrales de protección a la vida. «Este llamado hoy adquiere una dolorosa vigencia”, oncluyó.